Опубликовано: 15:31, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Компания при добыче песка в Кизилюртовском районе нанесла государству ущерб на 17 млн рублей. За нарушение правил охраны окружающей среды возбуждено дело.

Государству нанесен одной из компаний многомиллионный ущерб, она занималась добычей песчано-валунно-гравийной смеси в Кизилюртовском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Как заявили в ведомстве, компания с 2020 по 2022 годы добывала песок на землях сельскохозяйственного назначения возле села Султанянгиюрт, используя участок не по назначению.

Общая сумма ущерба, который был нанесен государству компанией, составил свыше 17 млн рублей. В результате работ земельный участок остался без плодородного слоя почвы.

Отмечается, что следствием было возбуждено уголовное дело по статье 249 УК РФ ("нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").