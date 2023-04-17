Мужчина переходил ФАД "Кавказ" вне пешеходного перехода и попал под автомобиль в одном из районов Дагестана. Он получил серьезные ранения, от которых умер на месте аварии.
Пожилой пешеход погиб в автоаварии в Карабудахкентском районе, рассказали в МВД Дагестана.
Трагедия произошла сегодня днем, около 12:40. Мужчина 60-ти лет переходил дорогу на 810-м километре трассы "Кавказ", причем не по "зебре".
На него наехала "ВАЗ-21102", за рулем которой был 37-летний махачкалинец.
Пешеход получил тяжелые травмы, от которых умер на месте аварии.
Уголовное дело пока не открыто, однако правоохранители уже собрали материал для процессуального решения.