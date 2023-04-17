Опубликовано: 18:54, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Мужчина переходил ФАД "Кавказ" вне пешеходного перехода и попал под автомобиль в одном из районов Дагестана. Он получил серьезные ранения, от которых умер на месте аварии.

Пожилой пешеход погиб в автоаварии в Карабудахкентском районе, рассказали в МВД Дагестана.

Трагедия произошла сегодня днем, около 12:40. Мужчина 60-ти лет переходил дорогу на 810-м километре трассы "Кавказ", причем не по "зебре".

На него наехала "ВАЗ-21102", за рулем которой был 37-летний махачкалинец.

Пешеход получил тяжелые травмы, от которых умер на месте аварии.

Уголовное дело пока не открыто, однако правоохранители уже собрали материал для процессуального решения.