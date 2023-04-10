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Авария унесла две жизни в Дагестане

Авария унесла две жизни в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане в результате ДТП погибли два человека. Трагедия произошла на седьмом километре автодороги Карабудажент - Н. Дженгутай в Карабудахентском районе.  

Два человека стали жертвами аварии в Карабудахкентском районе Дагестана, информирует пресс-служба МВД Дагестана.

Сообщается, что на седьмом километре автодороги Карабудажент - Н. Дженгутай, в Карабудахентском районе,  местный житель за рулем Hyundai Solaris выехал на «встречку», где столкнулся с ВА3-21074.

В результате от травм скончались водитель и пассажир ВАЗ-21074. Водитель Hyundai Solaris и его пассажир были доставлены в больницу.

По факту аварии ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

 

 

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