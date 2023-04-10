Авария унесла две жизни в Дагестане

Опубликовано: 10:06, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане в результате ДТП погибли два человека. Трагедия произошла на седьмом километре автодороги Карабудажент - Н. Дженгутай в Карабудахентском районе.

Два человека стали жертвами аварии в Карабудахкентском районе Дагестана, информирует пресс-служба МВД Дагестана.

Сообщается, что на седьмом километре автодороги Карабудажент - Н. Дженгутай, в Карабудахентском районе, местный житель за рулем Hyundai Solaris выехал на «встречку», где столкнулся с ВА3-21074.

В результате от травм скончались водитель и пассажир ВАЗ-21074. Водитель Hyundai Solaris и его пассажир были доставлены в больницу.

По факту аварии ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося.