Авария унесла две жизни в Дагестане

В Дагестане в результате ДТП погибли два человека. Трагедия произошла на седьмом километре автодороги Карабудажент - Н. Дженгутай в Карабудахентском районе.
Два человека стали жертвами аварии в Карабудахкентском районе Дагестана, информирует пресс-служба МВД Дагестана.
Сообщается, что на седьмом километре автодороги Карабудажент - Н. Дженгутай, в Карабудахентском районе, местный житель за рулем Hyundai Solaris выехал на «встречку», где столкнулся с ВА3-21074.
В результате от травм скончались водитель и пассажир ВАЗ-21074. Водитель Hyundai Solaris и его пассажир были доставлены в больницу.
По факту аварии ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося.