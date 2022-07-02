Жители Земли ведут опасно малоподвижный образ жизни – ВОЗ

В ВОЗ сообщили о том, что около 30% людей в мире имеют повышенный риск различных заболеваний из-за того, что недостаточно двигаются. Чаще малоподвижный образ жизни присущ женщинам.

Люди в мире все чаще ведут малоподвижный образ жизни, из-за этого около 1,8 млрд людей имеют повышенные риски различных заболеваний, сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Тенденция к отсутствию физической активности населения с 2010 по 2022 год возросла примерно на 5%, информирует ВОЗ. В 2022 году 31% людей вел недостаточно активный образ жизни.

"Если эта тенденция сохранится, то, по прогнозам, к 2030 году уровень малоподвижного образа жизни вырастет до 35%"

– доклад ВОЗ

Рекомендации ВОЗ по физической активности

Физическая активность подразумевает какое-либо движение тела, производимое мышцами и требующее расхода энергии.

ВОЗ рекомендует по крайней мере 150 минут умеренных физических занятий в неделю - это 22 минуты движения в день. Заменить умеренные занятия можно интенсивными, в этом случае речь идет о 75 минутах высокой физической нагрузки еженедельно.

Наиболее часто от недостаточной активности страдают люди старше 60 лет. Кроме того, по данным ВОЗ малоподвижный образ жизни чаще встречается у женщин (34%), чем у мужчин (29%).

Опасность малоподвижного образа жизни

Сегодня 1,8 млрд взрослых людей во всем мире из-за сидячего образа жизни имеют повышенный риск развития:

сердечно-сосудистых заболеваний - инсультов, инфарктов, ишемической болезни;

онкологических заболеваний - рака молочной железы, толстой кишки и других;

диабета второго типа и ожирения.

Физическая активность способна помочь в улучшении состояния людей с тревожностью и депрессией, улучшить сон когнитивные способности, снизить риски деменции.

В ВОЗ призывают людей не упускать возможность снизить риски развития заболеваний и сохранить здоровье и качество жизни, включив в свой режим физическую активность.