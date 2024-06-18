Десяти областям Казахстана прогнозируют июльскую засуху

Казахстанские синоптики прогнозируют, что в июле как минимум десять областей страны ждет большая засуха: прогноз специалистов "Казгидромета" пока неточный и будет корректироваться.

Гидрометеорологическая служба Казахстана "Казгидромет" выпустила прогноз об ожидаемой атмосферной засухе, которая ждет страну уже в июле.

Хотя в целом в июле ситуация с осадками будет в основном близка к многолетним значениям, площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи вырастет, сообщает пресс-служба госоргана, передает Sputnik Казахстан.

Засуха будет как минимум в двух районах Костанайской области страны, в пяти районах Актюбинской области, в одном в Карагандинской области, в двух в Улытауской области, в двух Алматинской области, в трех Жамбылской области, в шести Туркестанской области, в четырех Кызылординской области, в трех районах Мангистауской области и практически во всех районах Атырауской области.

Относительно влажно в июле будет лишь в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях и в городе Степногорск.

На остальной территории страны показатели влажности останутся в пределах нормы - прогноз метеорологов "Казгидромета" опубликован в приложении www.agrodata.kz и на официальном сайте ведомства, он еще будет уточняться.