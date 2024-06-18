Парк превратят в площадь в Кисловодске

Кисловодск, один из жемчужин Кавказских Минеральных Вод, всегда славился своими парками. Стало известно, что целый гектар Комсомольского парка станет местом для городской площади.
«В рамках реновации на территории Комсомольского парка в Кисловодске предусмотрено создание новой городской площади. Это будет не просто площадь, а крутейшая медиаплощадка для проведения концертов и культурно-развлекательных мероприятий»
– глава города-курорта Евгений Моисеев.
Он выразил уверенность, что будущая площадь станет точкой притяжения туристов и местных жителей, так как здесь будет проводить множество развлекательных мероприятий.
По его словам, цель проекта – обновление городского пространства, которое включает в себя не только удобства для горожан и туристов, но и создание новых рабочих мест, а также повышение привлекательности города как туристического центра.