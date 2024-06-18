Дагестанских чиновников проверят по их личным делам

В Дагестане пройдет массовая ревизия личных дел чиновников республики, занимающих ответственные руководящие должности, в том числе депутатов Национального собрания (парламента) республики, заявил глава региона Сергей Меликов, выступая на сессии дагестанского парламента.
"Я дал поручение провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности... в том числе депутатов"
- Сергей Меликов
Такое взаимодействие между органами власти - одна из форм противодействия терроризму и экстремизму, отметил глава Дагестана, передает РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в воскресенье, 23 июня, боевики совершили нападения на два дагестанских города - Дербент и Махачкалу. Они напали на два храма, две синагоги и посты сотрудников полиции. Жертвами терактов стали 25 человек. При этом удалось ликвидировать 6 террористов. В республике был объявлен трехдневный траур. Атаку боевиков осудили лидеры ряда стран.