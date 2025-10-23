Вестник Кавказа

В Северной Осетии откроется резиденция Деда Мороза

В столице Северной Осетии к новогодним праздникам будет открыта резиденция Деда Мороза. Также по городу будет курсировать праздничный трамвай.

Владикавказ готовится к новогоднему сезону, в планах запуск праздничного трамвая и открытие резиденции Мороза, сообщили в городской администрации.

"Мы уже начали подготовку к предстоящим новогодним и рождественским праздникам. Традиционный новогодний трамвай, украшенный праздничной иллюминацией и создающий сказочную атмосферу, снова появится на улицах города"

Также на площади Свободы рядом с главной новогодней елкой Северной Осетии появится на период праздников резиденция Деда Мороза, принимать гостей в ней будет как сам зимний волшебник, так и Снегурочка. В резиденции будут проводиться тематические мастер-классы.
Власти Владикавказа еще не выбрали ель, которая украсит город в честь прихода 2026 года, уточнили в администрации.

"Мы продолжаем поиски главной елки города и приглашаем всех присоединиться к этому важному делу! Параметры и характеристики неизменны. Мы ищем 15-метровую голубую ель, прописка новогодней красавицы неважна"

