Турпоезд "Зимняя сказка" отправится к Деду Морозу с Юга России

В этом году впервые туристический поезд "Зимняя сказка" отправится из Ставропольского края. Маршрут пройдет через Кубань и Ростовскую область. Поезд доставит туристов в Великий Устюг.

РЖД этой зимой расширяет географию туристического поезда "Зимняя сказка" – впервые он будет отправляться с Юга России.

Прежде "Зимняя сказка" ходила на родину Деда Мороза лишь из Москвы и Петербурга. В этом году маршрут изменился: состав отправится также из МинВод, пройдет через Краснодар и Ростов-на-Дону. В Великом Устюге путешественники из южных регионов посетят терем Деда Мороза и "Лабораторию чудес", и, конечно, встретятся с самим волшебником. На обратном пути с вотчины Деда Мороза туристы побывают в Нижнем Новгороде, где смогут посетить производство елочных игрушек и увидеть городские достопримечательности.

Продолжительность железнодорожного путешествия составит 7 дней и 6 ночей для тех, кто сядет в поезд в Минеральных Водах, на день меньше для туристов из Краснодара и 5 дней / 5 ночей для тез, кто отправится на север из Ростова-на-Дону.

Отправиться в тематический железнодорожный круиз можно будет как перед Новым годом, так и после него – турпоезд выполнит несколько рейсов: 7, 15, 23 декабря и 2 января. Продажа билетов уже стартовала, уточнили в РЖД.