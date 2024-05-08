Вестник Кавказа

В Северной Корее открылся первый курорт "мирового класса"

В Северной Корее открылся первый курорт "мирового класса"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ким Чен Ын открыл первый северокорейский курорт "мирового класса". Курорт расположился в родном городе главы КНДР на морском побережье. Первые туристы прибудут на курорт 1 июля.

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын открыл первый курорт "мирового класса" в стране – "Вонсан-Кальма", передает BBC.

Курорт расположился на берегу залива Японского моря, в Вонсане, родном городе главы КНДР. Туристическая локация включает 4 км пляжей, отели, рестораны, аквапарки, сообщают местные власти.

Торжественное открытие состоялось 24 июня, для местных туристов курорт заработает с 1 июля, позже отдохнуть на "Вонсан-Кальма" смогут и иностранные гости.

Курорт изначально планировалось открыть еще до пандемии, затем до осени 2023 года Северная Корея держала границы закрытыми. Затем турпоток стал медленно восстанавливаться, в 2024 году в КНДР побывали 1,5 тыс россиян. До сих пор Северная Корея не рассматривалась иностранными туристами как пляжное направление.

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