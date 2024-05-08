В Северной Корее открылся первый курорт "мирового класса"

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын открыл первый курорт "мирового класса" в стране – "Вонсан-Кальма", передает BBC.
Курорт расположился на берегу залива Японского моря, в Вонсане, родном городе главы КНДР. Туристическая локация включает 4 км пляжей, отели, рестораны, аквапарки, сообщают местные власти.
Торжественное открытие состоялось 24 июня, для местных туристов курорт заработает с 1 июля, позже отдохнуть на "Вонсан-Кальма" смогут и иностранные гости.
Курорт изначально планировалось открыть еще до пандемии, затем до осени 2023 года Северная Корея держала границы закрытыми. Затем турпоток стал медленно восстанавливаться, в 2024 году в КНДР побывали 1,5 тыс россиян. До сих пор Северная Корея не рассматривалась иностранными туристами как пляжное направление.