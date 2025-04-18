Вестник Кавказа

В селах Ходжалы и Агдере приступили к восстановлению жилых домов

В селах Ходжалы и Агдере приступили к восстановлению жилых домов
© Фото: Trend
В ряде сел Агдере и Ходжалы начался ремонт частных жилых домов. В Службе восстановления, строительства и управления подвели итоги работы.

Масштабные работы по возрождению освобожденных территорий продолжаются в Азербайджане. К восстановлению и благоустройству приступили в Ходжалинском и Агдеринском районах.

Известно, что планируется провести ремонтные работы в частных жилых домах в нескольких населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов.

Помимо этого, в Службе восстановления, строительства и управления в Ханкенди, а также указанных районах уже подведены итоги соответствующей работы.

Отмечается, что проектные работы по текущему ремонту частных жилых домов на указанных территориях поручены компании Monotech AZ, с которой уже заключен договор.

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