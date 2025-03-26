В Ростовской области задержали группу фальшивомонетчиков

В ряде регионов Юга России продолжаются задержания группы фальшивомонетчиков. Фигурантами уголовного дела стали свыше 30 человек.
Правоохранители задержали группу фальшивомонетчиков, которые действовали на территории Ростовской области и Ставрополья.
Организатором и идейным вдохновителем группировки был 38-летний житель Дагестана, который доставлял партии фальшивых купюр в Ростовскую область.
Участники преступного сообщества использовали поддельные деньги для оплаты в магазинах. Полученные в качестве сдачи подлинные купюры забирал главарь преступников.
Ранее силовики накрыли подпольные типографии в Дагестане. Фигурантами уголовного дела стали более 30 человек.