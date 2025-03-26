Вестник Кавказа

В Ростовской области задержали группу фальшивомонетчиков

В Ростовской области задержали группу фальшивомонетчиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ряде регионов Юга России продолжаются задержания группы фальшивомонетчиков. Фигурантами уголовного дела стали свыше 30 человек.

Правоохранители задержали группу фальшивомонетчиков, которые действовали на территории Ростовской области и Ставрополья. 

Организатором и идейным вдохновителем группировки был 38-летний житель Дагестана, который доставлял партии фальшивых купюр в Ростовскую область.  

Участники преступного сообщества использовали поддельные деньги для оплаты в магазинах. Полученные в качестве сдачи подлинные купюры забирал главарь преступников. 

Ранее силовики накрыли подпольные типографии в Дагестане. Фигурантами уголовного дела стали более 30 человек.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
605 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.