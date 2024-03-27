Вестник Кавказа

В Ростовской области выявили махинации с маткапиталом на 63 млн рублей

В Ростовской области выявили махинации с маткапиталом на 63 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мошенница в Ростовской области создала кредитный кооператив, через который обналичивала материнский капитал.

В Ростовской области правоохранители задержали организатора мошеннической схемы с маткапиталом, которая украла из бюджета более 63 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД. 

Подозреваемая в 2021-22 годах возглавляла кредитно-потребительскую организацию, которая предлагала обналичивание сертификатов маткапитала. 

"Аферисты предлагали приобрести объекты недвижимости на территории Ростовской области, — сказано в публикации. — С клиентами заключались фиктивные договоры, после чего держатели сертификатов получали займы в кооперативе — якобы для покупки этих жилых помещений, в том числе по завышенной стоимости"

– УМВД 

Полученные средства мошенники делили между собой, а также отправляли обладателям сертификатов. 

Сообщается, что через кооператив аферисты обналичили свыше 100 сертификатов, что принесло им более 63 млн рублей. 

Организатор находится под домашним арестом, ее имущество арестовано.

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