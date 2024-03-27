В Ростовской области выявили махинации с маткапиталом на 63 млн рублей

В Ростовской области правоохранители задержали организатора мошеннической схемы с маткапиталом, которая украла из бюджета более 63 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Подозреваемая в 2021-22 годах возглавляла кредитно-потребительскую организацию, которая предлагала обналичивание сертификатов маткапитала.
"Аферисты предлагали приобрести объекты недвижимости на территории Ростовской области, — сказано в публикации. — С клиентами заключались фиктивные договоры, после чего держатели сертификатов получали займы в кооперативе — якобы для покупки этих жилых помещений, в том числе по завышенной стоимости"
– УМВД
Полученные средства мошенники делили между собой, а также отправляли обладателям сертификатов.
Сообщается, что через кооператив аферисты обналичили свыше 100 сертификатов, что принесло им более 63 млн рублей.
Организатор находится под домашним арестом, ее имущество арестовано.