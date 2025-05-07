Вестник Кавказа

В Россию с трехдневным визитом едет вице-премьер Китая

В Россию с трехдневным визитом едет вице-премьер Китая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китайский вице-премьер приедет в Россию через несколько дней. На прошлой неделе РФ посещал председатель КНР Си Цзиньпин.

На следующей неделе состоится визит вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гоцина в Россию. Об этом поведал 16 мая официальный представитель китайского МИД.

Линь Цзянь отметил, что вице-премьер будет находиться в РФ с 19 по 22 мая.

"По приглашению полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, члена Совета безопасности РФ Игоря Комарова и вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин с 19 по 22 мая посетит Россию"

– Линь Цзянь

Подробности предстоящей поездки не приводятся.

Напомним, в середине прошлой недели Москву посещал лидер КНР Си Цзиньпин. В ходе визита он встретился с президентом России и посетил парад на Красной площади, организованный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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