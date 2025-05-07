В Россию с трехдневным визитом едет вице-премьер Китая

На следующей неделе состоится визит вице-премьера Госсовета Китая Чжана Гоцина в Россию. Об этом поведал 16 мая официальный представитель китайского МИД.
Линь Цзянь отметил, что вице-премьер будет находиться в РФ с 19 по 22 мая.
"По приглашению полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, члена Совета безопасности РФ Игоря Комарова и вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин с 19 по 22 мая посетит Россию"
– Линь Цзянь
Подробности предстоящей поездки не приводятся.
Напомним, в середине прошлой недели Москву посещал лидер КНР Си Цзиньпин. В ходе визита он встретился с президентом России и посетил парад на Красной площади, организованный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.