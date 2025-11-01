В Россию придут новые зарубежные бренды

Россия развивает торговлю с дружественными странами – о желании выйти на российский рынок в будущем 2026 году уже заявили около 20 зарубежных брендов.

Около 20 иностранных брендов могут прийти на российский рынок ритейла в 2026 году, рассказала на выставке-форуме Mallpic вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Наталия Кермедчиева.

"Количество новых зарубежных брендов плюс минус останется то же, глобально не поменяется. Около 20 брендов. Есть интерес со стороны азиатских брендов, все они ведут переговоры"

- Наталия Кермедчиева

Всего по итогам 2025 года в России будет работать 24 новых иностранных бренда, а до конца на российский рынок могут прийти еще два крупных фешен-ритейлера нижнего ценового сегмента из Азии, добавила вице-президент СТЦ, передает РИА Недвижимость.

Возвращения на рынок ушедших западных брендов стоит ждать не раньше 2029 года, считает Кермедчиева.

Российские товары в 2026 году тоже выйдут на зарубежный рынок ритейла – об этом уже заявили четыре бренда из России.

Их товары будут представлены в "Дубай Молле", где планируется расширение торговых площадей на 30 тыс кв м, уже идут переговоры с властями эмирата. Выход российских брендов за границу продолжается, однако пока он сдерживается именно ограниченным объемом свободных площадей.