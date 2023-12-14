В России ждут Пашиняна на саммите СНГ

В МИД России заявили, что ждут Никола Пашиняна на саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге. Там добавили, что Москва готова решать все вопросы с Ереваном в партнерском ключе.

Россия ждет визита армянского премьера Никола Пашиняна на саммит стран СНГ в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова.

Напомним, в 25-26 декабря в северной столице РФ пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и встреча лидеров стран-членов СНГ.

По словам дипломата, на этих переговорах можно было бы поднять все интересующие вопросы. Она подчеркнула, что позиция России по всем аспектам армяно-азербайджанского урегулирования не раз излагалась Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым.

Кроме того, она отметила, что Москва готова обсудить все вопросы, которые волнуют сегодня официальный Ереван, в спокойном и партнерском ключе.