ОДКБ едет в Ереван

Генсек ОДКБ отправляется в Армению. Там он намерен встретиться с главой МИД страны, который не приехал в ноябре в Минск на СМИД ОДКБ.

В четверг в Ереван прибудет генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов, там он проведет переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

"Предполагается обсуждение итогов совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО), Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) и сессии Совета Коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске"

– пресс-служба ОДКБ

Мирзоян отказался от участия в СМИД организации в ноябре, также на саммите в Минске отсутствовал армянский премьер-министр Никол Пашинян. Армянская сторона в последнее время игнорирует все мероприятия по линии ОДКБ.