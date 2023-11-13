Армения поставила ОДКБ в глухой игнор

На стартовавшую сегодня в Минске встречу глав государств ОДКБ не приехал не только Никол Пашинян, но и спикер армянского парламента. Армения в целом не представлена никем на минском саммите Организации.

О неучастии премьер-министра Армении Никола Пашиняна во встрече лидеров Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября было известно за пару недель до саммите - Пашинян официально отказался от переговоров в Минске. Однако затем выяснилось, что Армения ни в каком статусе не может или не хочет ассоциировать себя с военным блоком.

Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян дал понять, что не собирается ехать в Беларусь вместо Пашиняна. "У Армении нет решения о выходе из ОДКБ, но я считаю, что мое участие в данном мероприятии при сложившейся ситуации нецелесообразно. А ситуация такова, что ОДКБ не выполняет и ранее не выполнила свои обязательства", - сказал Симонян журналистам в ходе брифинга.

О каких невыполненных обязательствах идет речь? Над этим вопросом ломают голову во всех остальных странах-членах ОДКБ. При этом руководители России, Беларуси, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана понимают, что в целом имеют ввиду коллеги из Еревана.

Пашинян и его окружение не раз обвиняли ОДКБ в бездействии. Они считают, что Россия должна была защитить Армению, когда Азербайджан в 2020 году освобождал свои территории от оккупационных армянских сил. Москва давала ясно понять, что Карабах - территория Азербайджана. В дальнейшем при пограничных стычках в 2021 году, во время фейковой кампании о "блокаде" Лачинского коридора и при проведении антитеррористической операции Азербайджана в сентябре Ереван снова апеллировал к коллективной безопасности ОДКБ, но защищать ее оккупационную политику никто, разумеется, не стал.

Игнорированием мероприятий ОДКБ армянские политики, видимо, рассчитывают на оживление взаимодействия. Армения своей позицией "пытается заставить этот механизм работать: получится - получится, не получится - очень плохо" - так Симонян объяснил свой отказ ехать в Минск.

При этом каждый раз и Пашинян, и его коллеги дают понять, что Армения не захлопывает двери перед Россией и ОДКБ. "Это ни в коем случае не замораживание отношений. Я уже проинформировал партнеров по ОДКБ, что не приму участие в данном мероприятии. Ответа от них до сих пор нет и, думаю, не будет. Уверен, что причины неучастия им понятны", - добавил спикер армянского парламента.

МИД Армении со своей стороны поспешил успокоить коллег по блоку в том, что в Ереване нет на повестке дня вопроса о выходе из ОДКБ и выводе российской базы из Гюмри. До этого стало известно, что на заседания ОКДБ на министерском уровне, запланированные на 22 ноября, не приехали также глава МИД Армении Арарат Мирзоян и глава Минобороны Сурен Папикян.

Убеждая Москву в том, что в игнорировании ОДКБ нет "ничего личного, просто бизнес", Армения продолжает медленный, но уверенный дрейф на Запад. Мы ранее уже писали о ноте протеста послу Армении на Смоленской площади из-за вступления Еревана в Римский статут МУС, поездки жены Пашиняна в Киев и армяно-американских военных учений.

Процесс интеграции в Запад у Армении не останавливается, а развивается. Недавно состоялась встреча армянских дипломатов с представителями Еврокомиссии. Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал либерализацию визового режима с Арменией.

Поведение правительства Пашиняна уже не ограничивается заигрыванием с Западом. Оно идет дальше и контактирует с Киевом. В конце октября глава Совбеза Армении Армен Григорян, пропустивший встречу с коллегами из СНГ в Москве, увиделся с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. На Мальте они обсуждали "Формулу мира", призванную создать "трибунал против России".

По некоторым инсайдам, Армения собирается передать Украине пусковые установки "Точка-У" и боеприпасы в 200 ракет. Вероятно, такое решение было принято как раз на Мальте. Официально об этом не сообщается, но сам факт этих переговоров МИД России охарактеризовал как "демонстративный антироссийский жест официального Еревана".

Россия, как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выражает "сожаление" по поводу отсутствия армянских представителей на встрече ОДКБ. Но Москва рассчитывает, что "Армения будет продолжать свою работу в рамках организации".

Насколько далеко зайдет Армения в игнорировании российских проектов и в своем дрейфе на Запад, покажет время. Однако такой тренд обозначился уже давно и проявляется с каждым днем все отчетливее.