В России вырос курс доллара

Центробанк России повысил курс доллара на завтра. Помимо этого, подорожали европейская и китайская валюты.
Российский Центробанк опубликовал официальные курсы иностранных валют на завтра, данные размещены на сайте регулятора.
Отмечается, что доллар на четверг подорожал на 35,95 копейки. Таким образом, официальный курс американской валюты на 24 июля составил 78,44 рубля.
Что касается курса евро, то он увеличился на 1,15 копейки – до 91,78 рубля. Китайский юань повысился на 8 копеек и завтра будет стоит 10,95 рублей.