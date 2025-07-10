В России на 6,5% выросло количество турпоездок

Туризм в России активно развивается: за первые пять месяцев года по стране путешествовали на 6,5% чаще.

В путешествие по России за первые пять месяцев года отправились около 32 млн раз, что превысило показатели прошлого года на 6,5%, поведал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"За пять месяцев 2025 года зафиксировано свыше 32 млн турпоездок по России, это на 6,5% выше показателей за аналогичный период прошлого года"

– Дмитрий Чернышенко

Чернышенко также отметил, что на 14% выросло количество туристических поездок, которые совершили иностранные туристы. Всего иностранцы отправились в путешествие по стране свыше 1,6 млн раз.

Отметим, что наибольшей популярностью достопримечательности РФ пользуются у туристов из Китая, Саудовской Аравии, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.