Россияне находятся на первом месте по турпотоку в Грузию

Национальная служба статистика Грузии информирует о росте туристических поездок в страну. На первом месте по этому показателю находятся граждане России.

В первой половине 2025 года в Грузии побывали 1,8 млн путешественников. Об этом сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".

Как отмечается, это на 6,9%, чем за аналогичный период прошлого года.

Число туристических поездок в Грузии выросло на 10% и достигло 1,3 млн. В основном граждане других стран приезжали в республику с целью отдыха и развлечений.

Первое место по количеству визитеров в Грузию занимает Россия. За первые шесть месяцев это сделали 309,4 тыс россиян. Это 22,4% от общего числа визитеров. В топ-3 также входят Турция (17,6%) и Армения (10,8%).