В посольстве РФ заявили об отсутствии препятствий для поездок в Израиль

Россияне могут беспрепятственно посещать Израиль. Об этом заявили в посольстве РФ в Тель-Авиве, уточнив районы, от посещения которых стоит воздержаться.

На сегодняшний день препятствий для посещения Израиля нет в связи c "относительной стабилизацией" ситуации в регионе, рассказали в посольстве России в Тель-Авиве.

"В связи с относительной стабилизацией ситуации в области безопасности информируем об отсутствии в настоящее время препятствий для посещения Израиля "

- посольство РФ в Израиле

Оно также рекомендует россиянам, уже находящимся в Израиле, отказаться от посещения районов рядом с Сирией, Ливаном и Газой.

Полной нормализации обстановки еще не произошло, уточнили в российском диппредставительстве. Сейчас, как и ранее, необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности и при возникновении ЧП строго выполнять указания местных властей.