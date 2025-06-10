Конфликт Израиля с Ираном стоил российским туроператорам 300 млн рублей

Ближневосточный конфликт в июне нанес ущерб российскому турбизнесу, многие авиарейсы были отменены, что затронуло туристов. По оценкам АТОР, туроператоры потеряли до 300 млн рублей.

Для туроператоров России ущерб от обострения конфликта между Израилем и Ираном в июне этого года составил около 300 млн рублей, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.

"По предварительной оценке, в совокупности объем ущерба мы оцениваем на данный момент до 300 млн рублей. Это касается всех туроператоров, работающих на Ближневосточные страны и на страны Южной и частично Юго-Восточной Азии"

– Майя Ломидзе

В связи с эскалацией было нарушено авиасообщение, 70-80 рейсов были отменены или перенесены в период 13-22 июня. Многие перевозчики в этот период осуществляли только вывозные рейсы для туристов.