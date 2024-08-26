В Палестине призвали США остановить военный конфликт в Газе

Власти Палестины рассматривают США как единственного актора, который способен остановить военный конфликт в Газе. Однако в ПНА не хотят полной ликвидации ХАМАС.

Вице-президент Палестины Хусейн Шейх заявил, что Вашингтон является единственной силой, которая может повлиять на ситуацию в Газе и остановить боевые действия, сообщают арабские СМИ.

"США - это единственная сторона, способная заставить Израиль прекратить войну в секторе Газа"

– Хусейн Шейх

При этом политик отметил, что ХАМАС не может быть исключен из системы власти в регионе, так как является "частью народа". По мнению Шейха, движение должно переформатироваться и стать политической силой.

Шейх также подчеркнул, что в Палестине не примут сценарий радикального политического переустройства в регионе с исключением структур ПНА. Однако в ПНА выступают за мирный путь создания палестинского государства, а не вооруженную борьбу.

Ранее в СМИ появилась информация о планах президента США Дональда Трампа признать Палестину. Это может произойти во время визита американского лидера на Ближний Восток.