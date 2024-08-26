В Палестине призвали США остановить военный конфликт в Газе

Вице-президент Палестины Хусейн Шейх заявил, что Вашингтон является единственной силой, которая может повлиять на ситуацию в Газе и остановить боевые действия, сообщают арабские СМИ.
"США - это единственная сторона, способная заставить Израиль прекратить войну в секторе Газа"
– Хусейн Шейх
При этом политик отметил, что ХАМАС не может быть исключен из системы власти в регионе, так как является "частью народа". По мнению Шейха, движение должно переформатироваться и стать политической силой.
Шейх также подчеркнул, что в Палестине не примут сценарий радикального политического переустройства в регионе с исключением структур ПНА. Однако в ПНА выступают за мирный путь создания палестинского государства, а не вооруженную борьбу.
Ранее в СМИ появилась информация о планах президента США Дональда Трампа признать Палестину. Это может произойти во время визита американского лидера на Ближний Восток.