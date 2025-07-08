В Пакистане ожидают визитов Путина и Лаврова

Глава МИД Пакистана на встреча с Лавровым заявил, что в Исламабаде ожидают визита как главы МИД России, так и и российского лидера. Министры побеседовали на полях СМИД ШОС в Китае.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар провели встречу на полях заседания совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Пакистанский министр передал привет в адрес Владимира Путина от премьер-министра Шахбаза Шарифа и добавил, что в Исламабаде ожидают визита российского президента и визита Сергея Лаврова.

Также глава МИД Пакистана заявил, что развитие отношений Москвы и Исламабада идет воодушевляющими темпами.

"С нетерпением ожидаем возможности продвинуть их на еще более высокий уровень. И еще раз - я очень жду вашего визита"

– Исхак Дар

Россия и Пакистан в начале июля провели встречу по вопросам транспорта в рамках сотрудничества по линии ШОС. Основное внимание решено уделить развитию сетей автомобильных дорог, которые связывали бы Россию, Центральную Азию и Пакистан.