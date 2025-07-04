Вестник Кавказа

Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы расширения сотрудничества

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы МИД Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор. Стороны обсудили развитие сотрудничества и текущее состояние стратегического партнерства.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провели телефонный разговор накануне.

Стороны обсудили вопросы, вытекающие из переговоров лидеров двух стран, состоявшихся в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди. Также в рамках разговоры обсуждалось текущее состояние стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, перспективы расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества, информирует МИД Азербайджана. 

Было отмечено, что Баку и Исламабад всегда поддерживают легитимные интересы друг друга в региональных вопросах. Министры выразили единство позиций в вопросе продолжения взаимовыгодного сотрудничества в интересах государств и народов двух стран.

Также Байрамов и Дар уделили внимание другим вопросам двустороннего и международного характера, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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