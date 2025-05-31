В ОПЕК выступили против санкций, ограничивающих торговлю нефтью

ОПЕК выступает против любых санкций, они негативно влияют на торговлю энергоресурсами, заявил генсек организации. По его мнению, санкции это "нездоровая история".

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил о негативном влиянии любых санкций, организация выступает против санкционных мер, отметил он на полях 9-го Международного семинара ОПЕК.

В состав ОПЕК+ входят три государства, в отношении которых сегодня действуют международные санкции, это Россия, Иран и Венесуэла.

"Мы в ОПЕК против любых торговых ограничений, против мер, которые неблагоприятно влияют на нормальные потоки энергоресурсов в мире"

– генсек ОПЕК

Он подчеркнул, что меры, ограничивающие производство или торговлю, могут негативно повлиять на баланс спроса и предложения. Санкции это "нездоровая история" как для нефтепроизводителей, так и для потребителей, заметил Хайсам аль-Гайс.

"Усилия ОПЕК+ вместе с Россией и другими партнерами направлены на то, чтобы сохранить сбалансированность и стабильность рынка"

– генсек ОПЕК

Организация не может вмешиваться в межгосударственные двусторонние отношения и не может быть вовлечена в поддержку санкций, добавил он.