Вестник Кавказа

В ОПЕК выступили против санкций, ограничивающих торговлю нефтью

В ОПЕК выступили против санкций, ограничивающих торговлю нефтью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ОПЕК выступает против любых санкций, они негативно влияют на торговлю энергоресурсами, заявил генсек организации. По его мнению, санкции это "нездоровая история".

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил о негативном влиянии любых санкций, организация выступает против санкционных мер, отметил он на полях 9-го Международного семинара ОПЕК.

В состав ОПЕК+ входят три государства, в отношении которых сегодня действуют международные санкции, это Россия, Иран и Венесуэла.

"Мы в ОПЕК против любых торговых ограничений, против мер, которые неблагоприятно влияют на нормальные потоки энергоресурсов в мире"

– генсек ОПЕК

Он подчеркнул, что меры, ограничивающие производство или торговлю, могут негативно повлиять на баланс спроса и предложения. Санкции это "нездоровая история" как для нефтепроизводителей, так и для потребителей, заметил Хайсам аль-Гайс.

"Усилия ОПЕК+ вместе с Россией и другими партнерами направлены на то, чтобы сохранить сбалансированность и стабильность рынка"

– генсек ОПЕК

Организация не может вмешиваться в межгосударственные двусторонние отношения и не может быть вовлечена в поддержку санкций, добавил он.

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