Вестник Кавказа

В ООН приветствуют обмен пленными между Россией и Украиной

В ООН приветствуют обмен пленными между Россией и Украиной
© Фото: Динара Хаирова
ООН поддерживает обмен пленными между РФ и Украиной и надеется на продолжение работы в этом направлении.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что Всемирная организация приветствует обмен пленными между Россией и Украиной. В организации рассчитывают, что процесс продолжится.  

"Да (приветствуем - ред.). Мы надеемся, что обмен военнопленными продолжится и станет частью общих усилий по деэскалации ситуации"

– Фархан Хак 

Сегодня Москва и Киев провели обмен 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц с каждой стороны, передает РИА Новости. 

Напомним, после завершения первых за три года прямых переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал о ходе встречи, назвав ее главным итогом договоренность о масштабном обмене военнопленными с Украиной - 1000 на 1000 человек.

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