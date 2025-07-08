В ООН оценили встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

Генсек ООН одобряет переговоры между Баку и Ереваном. Он также считает встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна шагом к согласованности по мирному договору.

Встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном может считаться шагом к согласованности по тексту мирного договора, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передавая позицию Антониу Гутерриша.

"Мы приветствуем этот диалог между двумя странами, которые долгое время испытывали напряженность. Мы помним о соглашении по мирному договору, достигнутому в марте, и считаем это очень позитивным развитием"

- Стефан Дюжаррик

Он добавил, что генсек ООН внимательно следит за развитием ситуации между Баку и Ереваном.

Напомним, что встреча лидеров Азербайджана и Армении прошла накануне в столице ОАЭ. Они оценили достигнутые успехи в делимитации границы и договорились продолжать переговоры для достижения доверия между странами.