В Москве распространяется новый штамм коронавируса "стратус"

В Москве с мая выявляются случаи нового штамма коронавируса. Депздрав сообщает, что более 20% всех случаев вирусных заболеваний приходится на штамм "стратус".

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили о распространении в городе нового штамма коронавируса.

"Мы наблюдаем штамм коронавируса "стратус" - XFG - в линейке вирусов с мая, на текущий момент его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%"

– сообщение

Также в столичном депздраве отметили, что наблюдается стойкая тенденция к снижению общей заболеваемости ОРВИ, также сократилось число госпитализаций.

Ситуация с новым штаммом находится под контролем и постоянным наблюдением департамента.