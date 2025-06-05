Вестник Кавказа

В Москве распространяется новый штамм коронавируса "стратус"

В Москве распространяется новый штамм коронавируса "стратус"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве с мая выявляются случаи нового штамма коронавируса. Депздрав сообщает, что более 20% всех случаев вирусных заболеваний приходится на штамм "стратус".

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили о распространении в городе нового штамма коронавируса.

"Мы наблюдаем штамм коронавируса "стратус" - XFG - в линейке вирусов с мая, на текущий момент его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22%"

– сообщение

Также в столичном депздраве отметили, что наблюдается стойкая тенденция к снижению общей заболеваемости ОРВИ, также сократилось число госпитализаций.

Ситуация с новым штаммом находится под контролем и постоянным наблюдением департамента.

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