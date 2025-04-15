В Москве пройдет Парад Победы

9 мая в столице России состоится Парад Победы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На значимом мероприятии будут присутствовать главы 29 стран мира.

Парад Победы, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, начнется в 10:00 9 мая в Москве. На мероприятии будут присутствовать главы 29 стран мира.

По брусчатке Красной площади пройдут свыше 10 тыс военнослужащих, в том числе участники текущей военной операции на Украине. Также будут присутствовать военные из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

На значимом событии будут присутствовать главы Китая, Бразилии, Сербии, Словакии, Белоруссии, Казахстана, Армении и ряда других стран.

Гостями мероприятия также станут генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, комиссии Африканского союза, Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развития (БРИКС) и руководители ряда других организаций.

Продолжительность парада составит порядка 2 часов. Военная техника пройдет к главной площади страны по Тверской улице от Звенигородского шоссе. После парада колонны военной техники проследуют к Новому Арбату.

В центре столицы введено ограничение движения на ряде улиц с 5:30 утра.