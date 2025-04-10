Генсеки ОДКБ, ШОС, СНГ и ОИС прибудут в Москву на парад Победы

Участие в праздновании Дня Победы в Москве примут генеральные секретари ОДКБ, ШОС, СНГ, ОИС, ЕАЭС и другие. Также ожидается участи 29 глав государств.
В Москве на 80-летие Победы ожидаются десятки глав государств, а также генсеки ряда международных организаций, поделился помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, на парад в российскую столицу прибудут лидеры 29 стран мира.
"Также приглашены и будут участвовать на параде и мероприятиях празднования генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, комиссии Африканского союза, Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развития (БРИКС) и так далее"
– Юрий Ушаков
Приглашение на мероприятие получили главы посольств и диппредствительств, а также ветераны из других государств, в том числе США.