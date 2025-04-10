Вестник Кавказа

Генсеки ОДКБ, ШОС, СНГ и ОИС прибудут в Москву на парад Победы

Генсеки ОДКБ, ШОС, СНГ и ОИС прибудут в Москву на парад Победы
Участие в праздновании Дня Победы в Москве примут генеральные секретари ОДКБ, ШОС, СНГ, ОИС, ЕАЭС и другие. Также ожидается участи 29 глав государств.

В Москве на 80-летие Победы ожидаются десятки глав государств, а также генсеки ряда международных организаций, поделился помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, на парад в российскую столицу прибудут лидеры 29 стран мира.

"Также приглашены и будут участвовать на параде и мероприятиях празднования генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, комиссии Африканского союза, Союзного государства России и Белоруссии, президент Нового банка развития (БРИКС) и так далее"

– Юрий Ушаков

Приглашение на мероприятие получили главы посольств и диппредствительств, а также ветераны из других государств, в том числе США.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
940 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

День Победы 2025: как Москву украсили к 9 мая?

День Победы 2025: как Москву украсили к 9 мая?

Путин договорился с Мирзиеевым о визите в Москву 9 мая

Путин договорился с Мирзиеевым о визите в Москву 9 мая

Владимир Путин сердечно поздравил Ильхама Алиева с 80-летним юбилеем Великой Победы

Владимир Путин сердечно поздравил Ильхама Алиева с 80-летним юбилеем Великой Победы

Президент Турции оценил перемирие России и Украины на юбилей Победы

Президент Турции оценил перемирие России и Украины на юбилей Победы

Азербайджан гордится своим вкладом в Победу над фашизмом – зампред Милли Меджлиса

Азербайджан гордится своим вкладом в Победу над фашизмом – зампред Милли Меджлиса

Китай поддержал перемирие России и Украины на 9 мая

Китай поддержал перемирие России и Украины на 9 мая

Глава Минкультуры РФ пригласила израильских коллег на мероприятия к 80-летию Победы

Глава Минкультуры РФ пригласила израильских коллег на мероприятия к 80-летию Победы

&quot;Поезд Памяти&quot; пойдет из России в Казахстан

"Поезд Памяти" пойдет из России в Казахстан

Пашинян приедет на 9 мая в Москву – Ереван

Пашинян приедет на 9 мая в Москву – Ереван

Госвизит Токаева в Россию состоится осенью

Госвизит Токаева в Россию состоится осенью

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы