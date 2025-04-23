День Победы 2025: как Москву украсили к 9 мая?

9 мая все ближе – как украсили Москву ко Дню Победы? Показываем на фото, как выглядят Поклонная гора и Красная площадь, Охотный ряд и ВДНХ, Кутузовский проспект и Дорогомиловская застава к 80-летию Победы.

Российская столица готова праздновать 9 мая: украшения ко Дню Победы появились по всей Москве.

Как рассказали в мэрии, празднование 80-летия Великой Победы пройдет в трех цветах: красном – это цвет знамени Победы, а также оранжевом и черном – цветах Георгиевской ленты.

В общей сложности в Москве разместят свыше 4 тыс украшений: плакатов, декоративных конструкций, флаговых композиций, стендов, а также фотозон.

Проникнуться гордостью за Великую Победу можно в том числе на Поклонной горе, Красной площади, Охотном ряду, ВДНХ, Кутузовском проспекте и Дорогомиловской заставе, Триумфальной площади и Тверской улице – показываем на фото, как преобразились к 9 мая знаковые места столицы.