Вестник Кавказа

День Победы 2025: как Москву украсили к 9 мая?

"Вестник Кавказа"
9 мая все ближе – как украсили Москву ко Дню Победы? Показываем на фото, как выглядят Поклонная гора и Красная площадь, Охотный ряд и ВДНХ, Кутузовский проспект и Дорогомиловская застава к 80-летию Победы.

Российская столица готова праздновать 9 мая: украшения ко Дню Победы появились по всей Москве.

Как рассказали в мэрии, празднование 80-летия Великой Победы пройдет в трех цветах: красном – это цвет знамени Победы, а также оранжевом и черном – цветах Георгиевской ленты.

В общей сложности в Москве разместят свыше 4 тыс украшений: плакатов, декоративных конструкций, флаговых композиций, стендов, а также фотозон.

Проникнуться гордостью за Великую Победу можно в том числе на Поклонной горе, Красной площади, Охотном ряду, ВДНХ, Кутузовском проспекте и Дорогомиловской заставе, Триумфальной площади и Тверской улице – показываем на фото, как преобразились к 9 мая знаковые места столицы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Праздничное оформление ко Дню Победы на Театральной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на Театральной площади
Праздничное оформление ко Дню Победы на площади Дорогомиловской заставы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на площади Дорогомиловской заставы
Праздничное оформление ко Дню Победы на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на Красной площади
Праздничное оформление ко Дню Победы на Триумфальной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на Триумфальной площади
Праздничное оформление ко Дню Победы возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы возле Триумфальной арки на Кутузовском проспекте
Праздничное оформление ко Дню Победы на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на ВДНХ
Праздничное оформление ко Дню Победы на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на Красной площади
Праздничное оформление ко Дню Победы на Кутузовском проспекте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на Кутузовском проспекте
Праздничное оформление ко Дню Победы на площади Дорогомиловской заставы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на площади Дорогомиловской заставы
Праздничное оформление ко Дню Победы на Красной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на Красной площади
Праздничное оформление ко Дню Победы на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на ВДНХ
Праздничное оформление ко Дню Победы на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на Поклонной горе
Праздничное оформление ко Дню Победы на Тверской улице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на Тверской улице
Праздничное оформление ко Дню Победы на Манежной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на Манежной площади
Праздничное оформление ко Дню Победы на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на ВДНХ
Праздничное оформление ко Дню Победы на Триумфальной площади
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на Триумфальной площади
Праздничное оформление ко Дню Победы на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на Поклонной горе
Праздничное оформление ко Дню Победы на Кутузовском проспекте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Праздничное оформление ко Дню Победы на Кутузовском проспекте
740 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Взрыв и пожар произошли в девятиэтажном доме в Москве

Взрыв и пожар произошли в девятиэтажном доме в Москве

Путин договорился с Мирзиеевым о визите в Москву 9 мая

Путин договорился с Мирзиеевым о визите в Москву 9 мая

Лучшие фото апреля 2025: Пасха, крепость Ахалцихе, репетиция Парада Победы

Лучшие фото апреля 2025: Пасха, крепость Ахалцихе, репетиция Парада Победы

Аэропорт Сухума ждет первый авиарейс из Москвы

Аэропорт Сухума ждет первый авиарейс из Москвы

За дирижерским пультом Ялчин Адигезалов

За дирижерским пультом Ялчин Адигезалов

Моди не приедет на 9 мая в Россию

Моди не приедет на 9 мая в Россию

Между Россией и Израилем удвоится число рейсов

Между Россией и Израилем удвоится число рейсов

Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей

Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей

Песков прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа

Песков прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа

Гражданская панихида по Зурабу Церетели проходит в Тбилиси

Гражданская панихида по Зурабу Церетели проходит в Тбилиси

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы