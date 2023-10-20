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В Московской области вакцинировались от гриппа несколько миллионов человек

В Московской области вакцинировались от гриппа несколько миллионов человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Подмосковье продолжают выполнять план по вакцинации граждан от гриппа. На данный момент он выполнен более чем на 40%.

В Московской области привились от гриппа свыше 2 млн человек. Об этом заявила первый зампред регионального Минздрава

"Вакцинация на данный момент является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных последствий. В настоящий момент в Подмосковье прививку сделали уже более 2,1 млн человек"

– Светлана Стригункова

Ранее в министерстве рассказали, что в нынешнем сезоне от гриппа в Подмосковье вакцинируют около 4,5 млн человек, включая 1 млн детей.

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