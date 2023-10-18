Непростой сезон: россиянам грозит тройная эпидемия

Опубликовано: 9:29, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не только сезонные ОРВИ, но и грипп, и коронавирус угрожают россиянам в осенне-зимнем сезоне. Лечение осложнено тем, что симптомы всех этих заболеваний похожи.

В России велика опасность тридемии - тройной эпидемии в этом сезоне, о непростой ситуации предупредила завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко.

«Подъем заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19»

– эпидемиолог

Сегодня «вирусная реальность» изменилась, многие инфекции вызывают одинаковые симптомы, постановка диагнозов затруднена, это осложняет подбор эффективного лечения, подчеркнула специалист.

«Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний»

– эпидемиолог

Она напомнила, что коронавирус в 2023 году не так опасен, как на старте пандемии, большинство пациентов переносят его относительно легко, кроме того, появились новые современные медикаменты.

Отметим, что начало эпидемиологического сезона этой осенью сместилось, что может быть связано с новыми подштаммами ковида.