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К России приближается ковид «пирола»

К России приближается ковид «пирола»
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Роспотребнадзоре рассказали о подвиде коронавируса "пирола": не отличается большей заразностью и тяжестью протекания болезни.

Новый вариант ковида «пирола» пока не добрался до российской территории, заявили в Роспотребнадзоре.

Также отмечается, что данный подвид не является более заразным, так как, по сути, представляет собой разновидность уже знакомого россиянам «омикрона».

При этом в ведомстве обратили внимание, что в стране началось распространение гриппа, однако говорить о сложной эпидемиологической ситуации пока рано.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил о том, что рост заболеваемостью ковидом в осенний период ожидаем.

«Уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить»

– Дмитрий Песков

Новый коронавирус: на смену &quot;Омикрону&quot; приходит мутант &quot;Пирола&quot;

Новый коронавирус: на смену "Омикрону" приходит мутант "Пирола"

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