К России приближается ковид «пирола»

В Роспотребнадзоре рассказали о подвиде коронавируса "пирола": не отличается большей заразностью и тяжестью протекания болезни.
Новый вариант ковида «пирола» пока не добрался до российской территории, заявили в Роспотребнадзоре.
Также отмечается, что данный подвид не является более заразным, так как, по сути, представляет собой разновидность уже знакомого россиянам «омикрона».
При этом в ведомстве обратили внимание, что в стране началось распространение гриппа, однако говорить о сложной эпидемиологической ситуации пока рано.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил о том, что рост заболеваемостью ковидом в осенний период ожидаем.
«Уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить»
– Дмитрий Песков