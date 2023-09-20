К России приближается ковид «пирола»

Опубликовано: 14:54, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Роспотребнадзоре рассказали о подвиде коронавируса "пирола": не отличается большей заразностью и тяжестью протекания болезни.

Новый вариант ковида «пирола» пока не добрался до российской территории, заявили в Роспотребнадзоре.

Также отмечается, что данный подвид не является более заразным, так как, по сути, представляет собой разновидность уже знакомого россиянам «омикрона».

При этом в ведомстве обратили внимание, что в стране началось распространение гриппа, однако говорить о сложной эпидемиологической ситуации пока рано.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил о том, что рост заболеваемостью ковидом в осенний период ожидаем.

«Уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост, с этим нужно нормально жить»

– Дмитрий Песков