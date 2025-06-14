В Минздраве Ирана обнародовали данные о жертвах ракетных ударов

Согласно информации Минздрава Ирана, более 100 человек стали жертвами израильских ударов.
В Министерстве здравоохранения Ирана обнародовали данные о погибших в результате атак израильской армии. Согласно оценкам ведомства, жертвами ударов стали 128 человек, около 900 получили ранения, сообщают иранские СМИ.
"Согласно информации министерства здравоохранения, к полудню вчерашнего дня жертвами атак стали порядка 128 человек, число раненых... составляет порядка 900 человек, многие из них - простые люди, гражданские"
– Etemad
Отметим, что операция Израиля "Восстающий лев" была начала 13 июня. Израиль нанес удары по Тегерану, а также по ряду объектов в Мешхеде, Тебризе, Исфахане и других городах Ирана.