Трамп призвал к миру Иран и Израиль

Трамп уверен в том, что между Ираном и Израилем скоро установится мир – американский лидер призвал противоборствующие стороны достичь мирного соглашения и заверил, что произойдет это очень скоро.

Иран и Израиль должны достичь соглашения, и мы скоро установим между ними мир, написал в своем официальном акккаунте в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.

"Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат, как я заставил Индию и Пакистан заключить, в этом случае, используя торговлю с Соединенными Штатами, чтобы привнести разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя прекрасными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться!"

- Дональд Трамп

Американский лидер напомнил, что во время его первого срока жаркую и непримиримую войну вели Сербия и Косово, и их конфликт тоже был готов перерасти в полномасштабную войну, но он остановил ее.

Президент США привел в пример конфликт Египта и Эфиопии, развернувших борьбу из-за огромной плотины, отметив: сейчас, благодаря его вмешательству, между ними мир, и он останется таким.

"Точно также скоро будет мир между Израилем и Ираном. Сейчас происходит много звонков и встреч. Я много делаю и никогда ничего не получаю в награду, но это нормально", - написал американский лидер, добавив: народ понимает, сделаем Ближний Восток снова великим!