Израиль поддержит мирный договор о неядерном Иране

Израиль в настоящее время ожидает, когда Иран прекратит боевые действия и вернется за стол переговоров с США по ядерной сделке, сообщил "Вестнику Кавказа" политтехнолог Юрий Бочаров. Пока ирано-израильская война продолжается по принципу "удар на удар", боевые действия будут продолжаться.

Израилю необходимо такое мирное соглашение между Ираном и США, которое гарантирует невозможность получения иранскими властями ядерного оружия, и пока оно не заключено, Еврейское государство находится под постоянной угрозой – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал политтехнолог Юрий Бочаров, говоря о перспективах мирного урегулирования иранской ядерной проблемы.

Подход Израиля к диалогу США-Иран

"Израиль был бы не против, если бы Америка заключила с Ираном любой договор – о мире, о дружбе, о ядерной программе – который будет гарантированно исключать вопрос обладания Ираном ядерным оружием. Получение Ираном ядерного оружия – это прямая угроза существованию Государства Израиль", - прежде всего сказал он.

"Как мы понимаем, всякая война заканчивается переговорами. Мы не знаем, завершится ли текущий военный конфликт уже завтра или через месяц, но в любом случае будут переговоры, на которых будет достигнут компромисс. И Израиль абсолютно не против американо-иранских переговоров, если они ведут к заранее поставленной цели – ликвидации ядерного потенциала Ирана", - продолжил эксперт.

"В какую сторону повернет сейчас конфликт – к эскалации или деэскалации, пока трудно сказать. Шансы обоих сценариев равны. Все зависит сейчас от следующего шага Ирана, как себя поведет иранское руководство. Если Иран скажет, что готов продолжить мирные переговоры с США по ядерной сделке, значит, конфликт пойдет на затухание. Если Иран ответит ударом по Израилю, значит, конфликт будет развиваться. Как говорится, мяч на стороне Ирана, ждем его решения", - отметил Юрий Бочаров.

Итоги двух дней войны

Политтехнолог обратил внимание, что специфика ракетных ударов Ирана по Израилю пока не позволяет израильскому руководству принять решение о прекращении военной операции. "Иран продолжает наносить удары по жилым массивам, основные атаки этой ночи снова были нацелены на центр Тель-Авива. Израиль несет в основном людские потери, повреждения получают жилые кварталы, как это случилось в результате прямого попадания ракеты в многоквартирный дом в Бат-Яме", - сообщил он.

"Вчера была осуществлена очень мощная атака по Хайфе и ее пригороду. Я сам живу в Хайфе и могу сказать, что все последние годы, во время конфликтов с "Хезболлой", ХАМАС и Сирией, она постоянно попадала под ракетные обстрелы – это большой морской порт, также здесь расположены крупные предприятия нефтеперерабатывающего цикла. То есть здесь масса всевозможных топливных баков и баков с другой химией на довольно большой площади, и именно на эту промзону нацеливаются те, кто атакует север Израиля. Иран также постарался туда ударить, был поврежден нефтепровод, но пожар локализован, завод работает. В итоге основные потери в Хайфе тоже человеческие – ракета упада на арабский поселок", - поведал Юрий Бочаров.

Израиль будет сейчас применять к Ирану опыт, накопленный в операциях против сектора Газа и Ливана. "Если Иран бьет по инфраструктуре Израиля, Израиль ответит тем же самым – поэтому вчера днем и сегодня ночью была массированная атака на иранские хранилища нефти и нефтепродуктов. Сегодня Израиль уже призывает жителей Ирана держаться подальше от военных объектов, потому что именно по ним, по производящим оружие заводам, будет нанесен очередной ответный удар – он хочет избежать потерь среди мирного населения. Такие предупреждения получало ранее население сектора Газа и Ливана", - напомнил эксперт.

Чем ответит Иран?

Политтехнолог указал на текущее затишье с иранской стороны: пока Тегеран не проводит новых атак и не озвучивает воинственную риторику. "Из значимого сегодня прозвучало заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, что они вроде бы готовы вернуться к обсуждению договора о ядерной программе. Если они действительно настроены на сворачивание конфронтации, то можно ожидать, что и Израиль остановит ответные атаки. По большому счету, заранее объявленные цели войны, такие как ликвидация предприятий, производящих уран и готовящих сборку ядерной бомбы, и устранение военного руководства, выполнены", - сообщил он.

"Что касается политических целей, то посмотрим, действительно ли подтолкнули ли эти события Иран к продолжению переговоров с США по ядерной программе. Пока неясно, и война все еще строится по принципу "удар на удар", когда ответ следует на ответ. При этом Израиль старается наносить релевантный удар и находится в ожидании прояснения позиций Ирана по всем проблемам, который были озвучены до начала войны. Ждем, чем ответит Иран", - заключил Юрий Бочаров.