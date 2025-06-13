Иран согласился на антиядерный договор с США

МИД Ирана сообщил, что страна готова пойти на ядерную сделку, которая гарантирует отсутствие у ИРИ ядерного оружия. При этом от мирного атома Иран отказаться по-прежнему не готов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана пойти на соглашение, который не позволит ему создать ядерное оружие.

"Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом"

– Аракчи

При этом министр подчеркнул, что сделка будет невозможна, если ее цель - лишение Ирана его ядерных прав.

На отмененных переговорах, которые должны были пройти сегодня в Омане с участием Ирана и США, Тегеран намеревался представить предложения по ядерной сделке.

"Мы договорились, что на шестом раунде (переговоров – ред.) мы предоставим американской стороне свои предложения, которые могли бы привести к сделке"

– Аракчи

Шестая встреча Ирана и США по ядерной сделке была сорвана из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем. По словам главы иранского МИД, в Тегеране не верят утверждениям США о том, что они не участвовали в атаке на исламскую республику.

Когда Иран вернется к переговорам с США?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об условиях, которые позволят Ирану, по-прежнему заинтересованному в заключении ядерной сделки с США, вернуться к переговорному процессу.

"Иран будет готов вновь вести переговоры с США только тогда, когда прекратится израильская агрессия и поддержка американцами военных действий Израиля. Пока продолжается ирано-израильский вооруженный конфликт, дипломатия с точки зрения Тегерана невозможна. Поэтому продолжение конфликта будет влиять на перспективы американо-иранского диалога очень негативно, затягивая время до того момента, когда сторону вновь смогут сесть за стол переговоров и договориться как минимум по рамочному соглашению", - прежде всего сказал он.

"В этом отношении ситуация очень трудная, и затягивание конфликта ни к чему хорошему не приведет. Если Иран поймет, что уже идет полномасштабная война против него, он может довести ее до самых ужасных последствий. В такой войне победителем не будет ни Израиль, ни Иран", - добавил Фархад Ибрагимов.

Востоковед обратил внимание на риторику Тегерана: иранские власти готовы немедленно прекратить боевые действия, как только Израиль остановит авианалеты и ракетные удары. "Это понятно, ведь конечная цель Ирана в текущем конфликте – заставить Израиль прекратил агрессию в отношении Исламской Республики, чтобы стало возможным вернуться за стол переговоров с американцами и договориться по ядерной сделке. То есть Иран будет продолжать ответные атаки до тех пор, пока Израиль не остановится", - сообщил он.

"Первыми разжигать этот конфликт начали израильтяне – информационными вбросами о том, что Иран якобы приблизился к ядерному оружию. Никаких доказательств они не представили, но использовали этот нарратив для того, чтобы дискредитировать Иран в рамках переговорного процесса и затем оправдать атаки на иранские ядерные объекты", - продолжил политолог.

Возможность Израиля уничтожить ядерную программу в одиночку вызывает сомнения. "Израилю действительно удалось навредить ядерной программе, но не в значительной степени. Повреждения есть, это подтверждают иранские официальные лица, но надо иметь ввиду, что объекты, до которых Израиль пока не дотянулся либо навредил несущественно, продолжают работать. Иран, естественно, продумал все варианты и подготовил планы на случай израильской агрессии, включая перенос ядерных объектов. Иранская ядерная программа продолжает действовать", - заключил Фархад Ибрагимов.