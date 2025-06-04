В МИД России рассказали подробности разговора Лаврова и Фидана

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан солидарны в том, что боевые действия между Ираном и Израилем должны быть без промедления прекращены, так как последствия их могут быть непредсказуемыми.

Эскалацию ирано-израильского конфликта обсудили министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, рассказали в МИД РФ.

В ходе телефонного разговора, отметили в ведомстве, стороны поговорили о "беспрецедентном обострении" конфликта на Ближнем Востоке, произошедшем из-за "силовой акции" Израиля против Ирана.

"При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями"

– МИД РФ

Хакан Фидан высоко оценил постоянную готовность Москвы к посредническим усилиям, которые призваны помочь отыскать устраивающие обе стороны решения по вызывающим споры вопросам, в том числе по ядерной программе ИРИ, в рамках стабильного переговорного процесса.