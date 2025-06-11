Лавров и Фидан обсудили ирано-израильский конфликт – источник

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан сегодня, по данным источника, провели телефонный разговор, темой которого стал новый виток конфликта между Ираном и Израилем.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в телефонной беседе с турецким коллегой Хаканом Фиданом происходящее на Ближнем Востоке, рассказал источник в МИД Турции.

По его данным, разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялся сегодня.

Дипломаты обсуждали эскалацию ирано-израильского конфликта, а также глобальные и региональные последствия, к которым она может привести, пишет ТАСС.

"Фидан заявил, что развитие событий вызывает беспокойство и что единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор по поводу деятельности Ирана в атомной сфере – это дипломатия"

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