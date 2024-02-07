В МИД России призвали Азербайджан и Армению сделать шаги к деэскалации

В российском МИД прокомментировали обострение ситуации на азербайджано-армянской границе. В ведомстве отметили, что южнокавказским странам нужно сделать шаги к деэскалации.

Россия серьезно обеспокоена последними событиями на границе Азербайджана и Армении. Такое заявление на сегодняшнем брифинге сделала официальный представитель МИД РФ.

"Об обострении ситуации на участке армяно-азербайджанской границы. Серьезно этим обеспокоены. <…> Настоятельно призываем Баку и Ереван проявить сдержанность, предпринять шаги по деэскалации, избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки" – Мария Захарова

Дипломат добавила, что все спорные вопросы следует решать только мирным путем.

"Случившееся еще раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения Азербайджана и Армении к реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которые были заключены в период с 2020 по 2022 года" – представитель ведомства

Кроме того, она обратила внимание на то, что все территориальные споры должны решаться в рамках комиссии по делимитации границы.

"Готовы оказывать этому процессу консультативное содействие"

– представитель МИД РФ