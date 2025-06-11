В МИД Италии рассказали о сроках операции Израиля

Военная операция Израиля может продлиться несколько недель, заявили в МИД Италии.

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни рассказал о сроках военной операции Израиля. По словам Таяни, сославшегося на главу израильской дипломатии Гидеона Саара, боевые действия ЦАХАЛ запланированы на несколько дней, но могут растянуться и на срок до нескольких недель.

"Израильская военная операция, как мне сказал израильский министр Саар, похоже, продлится несколько дней, если не недель"

– Антонио Таяни

Как добавил Таяни, Гидеон Саар решение об ударе было принято на фоне угрозы со стороны Ирана. Глава итальянского МИД напомнил израильскому коллеге о важности дипломатии.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня нанес ракетные удары по целям в Иране. Тегеран ответил ударами по территории Израиля.