Израиль атаковал НПЗ и пусковые площадки для запуска ракет в Иране

Тель-Авив расширяет военную операцию в Иране: вслед за ядерными объектами под ударами оказался НПЗ в Тебризе.

Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране. Атакам подверглись НПЗ в Тебризе, а также пусковые площадки для запуска ракет на западе страны.

По сообщениям иранских СМИ, два человека погибли в ходе ударов по Асадабаду, где расположены площадки для запуска баллистических ракет. Информация о других жертвах уточняется.

Также удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе. Информация об ущербе пока не поступала.

Согласно сообщениям Mehr, взрывы также слышны в Хорремабаде и Керманшахе на западе Ирана.