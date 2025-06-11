Вестник Кавказа

Израиль атаковал НПЗ и пусковые площадки для запуска ракет в Иране

Нефтеперерабатывающий завод
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Тель-Авив расширяет военную операцию в Иране: вслед за ядерными объектами под ударами оказался НПЗ в Тебризе.

Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране. Атакам подверглись НПЗ в Тебризе, а также пусковые площадки для запуска ракет на западе страны. 

По сообщениям иранских СМИ, два человека погибли в ходе ударов по Асадабаду, где расположены площадки для запуска баллистических ракет. Информация о других жертвах уточняется. 

Также удары были нанесены по нефтеперерабатывающему заводу в Тебризе. Информация об ущербе пока не поступала. 

Согласно сообщениям Mehr, взрывы также слышны в Хорремабаде и Керманшахе на западе Ирана.

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