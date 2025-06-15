Вестник Кавказа

В МИД Франции призвали Иран и Израиль к сдержанности

В МИД Франции призвали Иран и Израиль к сдержанности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава французской дипломатии призвал Тегеран и Тель-Авив прекратить удары.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что эскалация ближневосточного конфликта может иметь драматические последствия  для региона и ситуации в мире, поэтому Ирану и Израилю необходимо прекратить удары.

"Вот почему мы призываем к сдержанности. Мы призываем к прекращению ударов"

– Жан-Ноэль Барро

Париж также призвал Иран не предпринимать действий, которые могли бы накалить ситуацию. 

Глава МИД Франции отметил, что иранская ядерная программа угрожает безопасности не только Израиля, но также Франции и Европы, однако проблема должна решаться за столом переговоров.

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