Франция в шоке от удара Израиля по Ирану

Французская пресса, как и большинство мировых медиа, пытается разобраться в том, к чему приведет новый кризис на Ближнем Востоке после израильских ударов по Ирану. Публикации французских СМИ анализирует кандидат исторических наук, специализирующийся на Франции, обозреватель "Вестника Кавказа" Эльмар Гусейнов.

Для французов, как и для большинства представителей Запада, эта новая война стала шоком: такой атаки Израиля и в такие сроки не ожидал никто.

Газета Le Parisien обратила внимание на то, что в отличие от Дональда Трампа, президент Франции Макрон не был предупрежден израильской стороной о готовящемся ударе, тем не менее однозначно встал на сторону Израиля, подтвердив право страны на защиту и обеспечение своей безопасности и напомнил, что «много раз осуждал» ядерную программу Ирана.

Проявив обычное свое проворство, Макрон в течение истекших суток успел побеседовать с основными действующими лицами мировой и ближневосточной политики, начиная с Нетаньяху и Трампа, и заканчивая наследным принцем Саудовской Аравии, королем Иордании и президентами Египта, Ливана, а также со своими европейскими партнерами. Le Parisien пишет, что президент Франции без всяких сомнений обвинил в дестабилизации всего региона режим иранских аятолл.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парижская Le Figaro обращает внимание на распоряжение министра внутренних дел Франции Бруно Ретайо, последовавшее сразу же после израильских ударов по Ирану. Побывав на совещании у президента, Ретайо призвал руководителей специальных служб усилить меры безопасности на всех объектах, которые могут стать «целью террористических актов или злоумышлений со стороны одного из иностранных государств». Понятно, что под этим государством подразумевается Иран.

Здесь надо отметить, что Франция после начала израильской операции в Газе стала основной европейской площадкой пропалестинских выступлений, сопровождавшихся массовыми актами насилия. Здесь проживают самые большие мусульманская и арабская общины в Европе, в которых очень сильны фундаменталистские настроения, и где активно работают проиранские группировки.

К тому же антиизраильские настроения и откровенный антисемитизм нарастают среди левых радикалов. Особенно отличается в этом смысле анархо-троцкистская партия «Не покорившаяся Франция», большинство избирателей которой обитают в эмигрантских кварталах французских городов. У этой партии большая фракция в парламенте, и она уверенно набирает очки во время избирательных кампаний.

Сегодня Франция - самая антисемитская страна Европы. Нападения на евреев – часть повседневной реальности. Только что там завершился суд по обвинению трех подростков из эмигрантских семей в изнасиловании тринадцатилетней еврейской девочки. Обвиняемые получили 7 и 9 лет тюрьмы. Так что министру внутренних дел Франции есть чего опасаться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиционные французские элиты как правило благожелательно относятся к Израилю. Так, влиятельный еженедельник Le journal du dimanche публикует призыв поддержать Израиль в борьбе с иранской ядерной угрозой. Это мнение Пьера Клере и Матье Окка - аналитиков из влиятельного мозгового центра Le Millenere, который контролируют французские голлисты.

Само издание Le journal du dimanche принадлежит миллиардеру Венсану Боллоре, откровенно поддерживающему крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Если же говорить о французских интеллектуалах, в частности о журналистах и о французской прессе в целом, то они традиционно критически относятся к политике Израиля. Не случайно еженедельник Le Nouvel Observateur публикует интервью с обозревателем Дидье Бийоном, в котором прямо утверждается, что на Ближнем Востоке «всякие дипломатические возможности систематически разрушаются израильскими военными операциями».

Пока кажется, что французские СМИ находятся под потрясением от неожиданности, силы и эффективности удара Израиля по Ирану. Может быть, у Израиля во Франции много недоброжелателей, но у нынешнего Ирана друзей там еще меньше.