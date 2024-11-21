Вестник Кавказа

В МИД Азербайджана прошла встреча с делегацией МИД Ирака

В МИД Азербайджана прошла встреча с делегацией МИД Ирака
© Фото: МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня принял делегацию внешнеполитического ведомства Ирака во главе с министром иностранных дел страны Фуадом Хусейном.

В министерстве иностранных дел Азербайджана сегодня прошла встреча с главы ведомства Джейхуна Байрамова и его иракского коллеги Фуада Хусейна, говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

После встречи министров один на один представители дипведомств двух стран встретились в расширенном составе, сообщает Trend.

Участники встречи уделили особое внимание таким ключевым секторам взаимного сотрудничества, как экономика, торговля, энергетика, транспорт и коммуникации, наука, культура, образование и туризм.

"Были рассмотрены более широкие региональные и глобальные события, обе стороны обменялись взглядами на перспективы по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес"

- МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана рассказал иракским коллегам о нынешней ситуации в регионах Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации – о том, как идет их восстановление, как проходит разминирование освобожденных земель, а также о том, с какими трудностями сталкивается Баку в процессе установления мира между Азербайджаном и Арменией, - отмечается в публикации.

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