Вестник Кавказа

В Махачкале пылает здание Дагпотребсоюза

В Махачкале пылает здание Дагпотребсоюза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем в центре дагестанской столицы вспыхнуло здание Дагпотребсоюза – огонь охватил крышу четырехэтажного здания, сейчас пожар тушат все службы экстренного реагирования.

Сегодня днем в столице Дагестана Махачкале вспыхнула кровля здания Дагестанского союза потребительских обществ, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного спасателей поступило в 15:16 мск, как сообщил звонивший, огонь охватил кровлю четырехэтажного административного здания.

"По прибытии первых пожарных расчетов к месту происшествия было установлено, что горит кровля здания, охватившая площадь 300 кв м"

- МЧС Дагестана

На место для тушения возгорания прибыли все службы экстренного реагирования, на данный момент огонь удалось локализовать, тушение пожара продолжается, сообщили в ведомстве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1040 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар на Эльбрусе: на станции &quot;Мир&quot; сгорело кафе

Пожар на Эльбрусе: на станции "Мир" сгорело кафе

Землетрясение в Дагестане зафиксировали сегодня

Землетрясение в Дагестане зафиксировали сегодня

Погибшего зимой альпиниста нашли в горах Северной Осетии

Погибшего зимой альпиниста нашли в горах Северной Осетии

Утреннее землетрясение произошло недалеко от Владикавказа

Утреннее землетрясение произошло недалеко от Владикавказа

В центре Тбилиси случился крупный пожар на &quot;Боржомском вокзале&quot;

В центре Тбилиси случился крупный пожар на "Боржомском вокзале"

По делу о смерти туристки в Дагестане задержан водитель катера

По делу о смерти туристки в Дагестане задержан водитель катера

Турист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Турист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Поезд с пассажирами эвакуировали из-за пожара в Грузии

Поезд с пассажирами эвакуировали из-за пожара в Грузии

Турист погиб на сплаве в Адыгее – открыто уголовное дело

Турист погиб на сплаве в Адыгее – открыто уголовное дело

Взрыв газа в Махачкале сегодня: есть раненые, они госпитализированы

Взрыв газа в Махачкале сегодня: есть раненые, они госпитализированы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы