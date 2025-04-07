В Махачкале пылает здание Дагпотребсоюза

Сегодня днем в центре дагестанской столицы вспыхнуло здание Дагпотребсоюза – огонь охватил крышу четырехэтажного здания, сейчас пожар тушат все службы экстренного реагирования.
Сегодня днем в столице Дагестана Махачкале вспыхнула кровля здания Дагестанского союза потребительских обществ, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
Сообщение о пожаре на пульт дежурного спасателей поступило в 15:16 мск, как сообщил звонивший, огонь охватил кровлю четырехэтажного административного здания.
"По прибытии первых пожарных расчетов к месту происшествия было установлено, что горит кровля здания, охватившая площадь 300 кв м"
- МЧС Дагестана
На место для тушения возгорания прибыли все службы экстренного реагирования, на данный момент огонь удалось локализовать, тушение пожара продолжается, сообщили в ведомстве.