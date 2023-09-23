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В Махачкале открыли Дом танца ансамбля "Лезгинка"

В Махачкале открыли Дом танца ансамбля &quot;Лезгинка&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В столице Дагестана заработал дом танца ансамбля "Лезгинка". В нем одновременно смогут обучаться танцам сотни желающих.

В Махачкале состоялось открытие дома танца ансамбля "Лезгинка". Вместе с главой Дагестана Сергеем Меликовым торжественное мероприятие посетила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В ходе церемонии открытия председатель Совфеда акцентировала внимание на том, что в доме танца есть все необходимое для артистов.

"Это не дом, это настоящий дворец, где для артистов созданы все условия. Это национальное достояние России. И все поколения артистов лезгинки мечтали обрести свой Дом танца. В год 65-летия основания ансамбля такой дом открывается"

– Валентина Матвиенко

В администрации главы Дагестана рассказали, что в доме танца одновременно смогут обучаться до 500 человек.

"Новое четырехэтажное здание, в котором вместились конференц-зал на 120 мест с эстрадой, торжественный и репетиционные залы, музыкальная комната для оркестра, операторская звукозаписи и многое другое, позволит одновременно обучать народным танцам не менее 500 детей"

– пресс-служба администрации главы Дагестана

Дагестанская &quot;Лезгинка&quot; все же построит свой дом

Дагестанская "Лезгинка" все же построит свой дом

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